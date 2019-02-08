Россельхознадзор проверит ульяновское Агентство ветеринарии из-за заболевших суворовцев

УЛЬЯНОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор проведет внеплановую проверку Агентства ветеринарии Ульяновской области из-за вспышки эхинококкоза в местном суворовском училище, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

По последним данным, в общей сложности эхинококкозом заболели 25 человек, сейчас им не требуется госпитализация. Более 800 воспитанников и сотрудников училища проходят обследования. Как отметили в Россельхознадоре, эхинококкоз вызывается ленточными червями, а заражение происходит через продукты питания и при несоблюдении правил гигиены при контакте с животными.

"Россельхознадзором принято решение провести внеплановую проверку Агентства ветеринарии [Ульяновской области], о чем служба проинформировала Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность неэффективной работой регионального агентства. "Вопиющий случай, произошедший в начале февраля этого года, стал очередным подтверждением серьезности существующих проблем в части обеспечения Агентством ветеринарии пищевой безопасности на территории Ульяновской области", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Россельхознадзоре рассказали о поступившем в ведомство письме депутата Государственной думы Алексея Куринного, который предположил, что причиной вспышки заболевания могло стать использование в пищу зараженной продукции. "Необходимо отметить, что продукция, которая потенциально могла послужить источником заражения, должна была проверяться лабораториями, подведомственными Агентству ветеринарии Ульяновской области", - отмечается в сообщении.