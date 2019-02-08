Кванториумы к 2024 году должны появиться в городах России с населением от 60 тыс. человек

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Детские технопарки "Кванториум" к 2024 году должны появиться во всех городах России, где население достигает 60 тыс. человек. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в пятницу во время визита в Ингушетию.

"Мы очень надеемся, что к 2024 году технопарки "Кванториум" будут в каждом городе, население которого составляет 60 тыс. человек", - сказала Васильева.

По ее словам, в образовательной системе на базе школ и "Кванториумов" появится новое направление.

"Мы высокотехнологично оснащаем школы <…> и на базе высокотехнологичного оснащения в детских технопарках "Кванториум", и на базе самих школ мы будем преподавать еще одно направление - "Технология", а это высокотехнологичные системы, с которыми наши дети должны быть знакомы. В рамках нашей привычной технологии получится еще одно направление, которое под собой будет иметь техническое оснащение", - добавила министр.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Проект "Доступное дополнительное образование для детей" предусматривает создание до 2021 года в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков.