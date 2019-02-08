В Петербурге разработают образовательную программу для жителей арктической зоны РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга совместно с Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ) рассматривают возможность создания специальных программ высшего профессионального образования для жителей Арктической зоны России по подготовке наиболее востребованных в регионах технических профессий, сообщил ТАСС в пятницу представитель комитета.

Комитет пока не определил специальности, которые будут изучать будущие ученики из Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Восьмого февраля, в День российской науки, председатель комитета по делам Арктики Герман Широков и ректор ГУМРФ Сергей Барышников подписали соглашение, предусматривающее применение научного потенциала Санкт-Петербурга для развития Арктических регионов РФ.

"Обсуждается возможность создания специальной образовательной программы для жителей арктической зоны России в рамках ГУМРФ. Комитет по делам Арктики будет проводить исследование рынка труда Арктических районов РФ для подготовки наиболее востребованных специальностей на региональном рынке труда", - сказал он.

Сроки реализации программы собеседник издания не уточнил. В ноябре 2018 года такие соглашения комитет по делам Арктики подписал с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом Петра Великого и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом.

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова был образован в 2012 году после объединения двух старейших вузов города: Государственной морской академии имени адмирала C. О. Макарова и Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций. Университет готовит кадры для транспортной отрасли России.