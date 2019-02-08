Память российского дипломата Каподистрии почтили в Лозанне россияне, греки и швейцарцы

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Дипломаты России и Греции вместе с представителями швейцарского кантона Во почтили память выдающегося российского дипломата Иоанна Каподистрии (1776-1831). Они возложили в пятницу венки к его памятнику, установленному в Лозанне в парке на набережной Женевского озера.

В торжественной церемонии, приуроченной к отмечаемому 10 февраля в России Дню дипломатического работника, участвовали посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, посол Греции Хара Сколарику, мэр Лозанны Грегуар Жюно, почетный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен, дипломаты постоянного представительства и генерального консульства РФ в Женеве.

Знаковая фигура в истории трех стран

"В Швейцарии стало традицией отмечать День дипломатического работника возложением цветов к монументу дипломату Ивану Антоновичу Каподистрии, который был первым российским посланником в Швейцарии и много сделал для того, чтобы Швейцария стала независимым, нейтральным государством. Он является почетным гражданином Лозанны и кантона Во", - сказал в интервью ТАСС посол Сергей Гармонин.

"Не случайно, что здесь сегодня находятся представители двух посольств. Ведь Каподистрия был не только статс- секретарем министерства иностранных дел России, но и первым президентом Греции. Поэтому мы встречаемся здесь всегда с нашими греческими коллегами и вмести возлагаем цветы. Этот монумент объединяет три страны - Россию, Грецию и Швейцарию", - отметил Гармонин.

"Иоанн Каподистрия - это знаковая фигура в истории России, Греции и, конечно, в истории кантона Во", - сказал ТАСС мэр Лозанны Грегуар Жюно. "Он содействовал тому, чтобы кантон присоединился к Швейцарской Конфедерации. Это деятель, который, действительно, объединил три страны", - пояснил Жюно. Возложение цветов к монументу Каподистрии стало в Лозанне традицией, поскольку речь идет о "важной странице в истории Во и о значительной личности", подчеркнул он.

В связи с Днем дипломатического работника российские дипломаты возложили в пятницу цветы также на на кладбище Сен-Мартен в городе Веве, где похоронены российские дипломаты: посланник императорской российской миссии в Берне В.Р. Бехерахт, П.С. Боткин, работавший во многих зарубежных миссиях, и тайный советник П.К. Коцебу. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол Сергей Гармонин, "по традиции мы посещаем могилы наших предшественников - российских дипломатов, они никогда не будут забыты".

Бронзовый бюст графа Иоанна Каподистрии был открыт в Лозанне в 2009 году во время государственного визита в Швейцарию президента РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия памятника участвовали глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашняя швейцарская коллега Мишлин Кальми-Ре.