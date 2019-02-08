Вторую очередь полигона ТКО в Великом Новгороде построят к 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Вторую очередь полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Великом Новгороде планируют построить и ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщил в пятницу министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев. Ранее работы планировалось завершить к августу 2018 года.

"У нас самая большая проблема - это строительство полигона в Великом Новгороде. Сегодня стоимость строительства полигона - 911 млн рублей. Есть концессионер, который строит его, потрачено уже более 135 млн рублей. Ввести в эксплуатацию полигон с 1 января 2020 года - это не успеть, но в течение 2020 года тот, кто занимается строительством, это обещает", - рассказал Королев на пресс-конференции. По словам министра, власти предпринимают меры, чтобы строительство объекта не сказалось на тарифах для населения.

"Ведется разговор с собственником полигона, на сегодня есть обращение в Минприроды, и мы имеем поддержку, пока устную, о возможности оказания помощи в рамках субсидий для того, чтобы не повысить тариф", - сказал он.

Ситуация с полигоном и вывозом ТКО

Первая очередь полигона ТКО была закрыта в Великом Новгороде в 2015 году. Рядом с этой площадкой, на 17-м километре Лужского шоссе, в 2017 году начали строительство второй очереди, которую намеревались сдать в 2018 году. Планируется, что на новом полигоне будет ежегодно проводиться захоронение 170 тыс. тонн твердых коммунальных и промышленных отходов III-V классов опасности.

На время строительства отходы из областного центра вывозятся на полигон в Маловишерский район, который также уже почти переполнен. Всего, по словам Королева, в регионе 13 полигонов ТКО, которые в дальнейшем планируется рекультивировать.

"Мы должны построить межрайонный полигон в Боровичах, чтобы закрыть ту зону полностью. Еще одна проблема связана со строительством полигона в Крестцах для зоны, связанной с Валдаем. И в дальнейшем будет еще один полигон, который будет обслуживать Старорусскую зону в районе Поддорья. Все остальные 13, которые у нас есть, они должны пойти под рекультивацию", - пояснил министр. На эту работу, по расчетам властей, уйдет около четырех лет.

Как добавил Королев, рекультивацию полигонов правительство региона планирует провести за счет федерального проекта "Чистая страна". "Чудовский район уже спроектировал [работы], экспертизу прошли, в этом году они начинают рекультивацию. Проходит экспертизу проектное решение по Пестово, по Крестцам начинаются проектные работы. В дальнейшем Малая Вишера и еще шесть районов, которые должны получить проектные решения", - рассказал министр.