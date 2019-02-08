Делегат КС РФ: ЕСПЧ высоко оценивает решения Конституционного суда

СТРАСБУРГ /Франция/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Представители Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прислушиваются к решениям Конституционного суда (КС) РФ и дают им высокую оценку, что было продемонстрировано в ходе первого за шесть лет визита делегации российского суда в Страсбург. Об этом рассказал корр. ТАСС в пятницу судья КС РФ Гадис Гаджиев по итогам прошедшего в стенах ЕСПЧ совместного семинара.

"Удивительно, но не было ни одного спорного вопроса. То есть ни один из выступающих, я уже не говорю про наших судей, как и со стороны Европейского суда, не затронул ни одного вопроса, где необходимо было представлять контраргументы. Это было настолько доброжелательно", - заявил он.

"Мы делились впечатлениями, сравнивали наши подходы. И оказалось, что, хотя мы в некоторой степени пользуемся их наработками, принципиальных различий в подходах и какой- либо критики нет", - добавил Гаджиев.

"Причем даже в тех случаях, когда, казалось бы, начинали затрагиваться проблемы, сами представители евросуда начинали искать позитив в нашем решении", - заявил глава управления международных связей КС РФ Сергей Сергевнин. Он уточнил, что в этой связи упоминался вердикт российского суда по делу Анчугова - Гладкова, когда он признал невозможным исполнение постановления ЕСПЧ с требованием предоставить некоторым заключенным право голосовать.

Комментируя информацию о том, что больше всего удовлетворенных ЕСПЧ исков были против РФ, Гаджиев заявил, что в расчете на душу населения цифра не самая большая. "Я помню оценку жалоб, которые поступают из России, одного из судей европейского суда - просто восторгался, он говорил, какие же интересные жалобы поступают из России. Из Европы - они такие монотонные, повторяющиеся, клоновые, а вот у вас какие-то особо интересные истории возникают. Там бывают интересные юридические ситуации", - добавил он.

В ходе семинара обсуждались самые разные проблемы: пропорциональность, защита гражданских прав, право собственности, и углубление диалога между российским судом и ЕСПЧ. Однако тема недавнего решения ЕСПЧ о необходимости выплаты со стороны России Грузии 10 млн евро в качестве компенсации морального ущерба, нанесенного группе людей в связи с их высылкой, по словам российских делегатов, не поднималась. Также они не смогли рассказать подробности о причинах переноса на неопределенный срок рассмотрения иска Украины против России, которое должно было состояться 27 февраля.

Курс на углубление диалога

Представители европейского суда заявили о недопустимости столь долгих перерывов в подобных визитах и пригласили российских коллег приезжать как минимум раз в два года для дискуссий. "Они каждый год приглашают на открытие судебного года, но мы в силу разных причин не ездили", - сказал Гаджиев.

Сергевнин же уточнил, что подобные сегодняшнему мероприятия несут гораздо больше пользы, нежели присутствие на протокольных событиях. "Совершенно другая ситуация сегодня, когда специальная делегация готовится очень долго и только с нами идет вся работа в течение сегодняшнего полного дня. Это совершенно другой формат", - пояснил он.

Впрочем, отсутствие визитов российской делегации не означает, что диалог полностью прерван, подчеркнул Гаджиев, напомнив, что представители ЕСПЧ в прошлом году принимали участие в российском юридическом форуме. "Мы пригасили представителей суда посетить совсем скоро в мае IX Петербургский международный юридический форум, выступить", - добавил он. По его словам, заместитель председателя ЕСПЧ Ангелика Нусбергер, в частности, заявила о готовности принять приглашение.

"У нас есть свой язык эсперанто, язык правовых принципов, и мы, когда общаемся на этом языке, легко и быстро друг друга понимаем", - сказал Гаджиев, отметив, что юристам проще вести диалог, чем политикам.