Государственный исторический музей будет работать бесплатно в свой день рождения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Посетители в субботу смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей в честь своего 147-летия, где им будет предложено принять участие в спектакле и мастер-классах, а также послушать рассказы реконструкторов различных исторических эпох.

"Традиционно 9 февраля музей будет работать бесплатно, каждый год мы устраиваем праздник, в этом году историческому музею исполняется 147 лет, 9 февраля 1872 года император Александр III подписал указ об учреждении исторического музея, именно эту дату мы празднуем как день рождения музея на Красной площади, - сказала ТАСС начальник отдела управления общественных связей музея Мария Лемигова. - Мы подготовили большую праздничную программу, учитывая, что 2019 год объявлен Годом театра в России, решили, что красной нитью по всей программе мероприятий пройдет именно тема театра".

В Половецком дворике посетители с детьми от 5 до 15 лет смогут принять участие в постановке "Геракл". "Своеобразный древнегреческий театр распахнет свои двери для юных посетителей, где каждый гость сможет не только познакомиться с историей зарождения театра, но и примерить на себя роли древнегреческих богов, мифических героев в спектакле", - отметила Лемигова. По ее словам, гости научатся танцевать знаменитый греческий танец сиртаки и сплетут лавровые венки победителей на мастер-классах.

Также в музее будут организованы различные квесты, мастер-классы, театрализованные программы, а реконструкторы расскажут о средневековых играх, книгопечатании, научат заряжать и разряжать раннюю русскую пушку. "Можно будет напечатать себе грамоту на память на древнерусском печатном станке, попробовать свои силы на уроках исторической каллиграфии, написать свое имя уставом и полууставом, то есть так, как писали наши предки, гусиными перьями, на пергаменте", - рассказала глава отдела управления общественных связей.

Лемигова подчеркнула, что в праздничную программу включены не только главные здания исторического музея, но также Покровский собор, палаты бояр Романовых. Кроме того, запланирована большая программа в Музее Отечественной войны 1812 года.

Продолжение праздника

Праздничная программа продолжится 10 февраля, но уже по билетам. Помимо прочего, в этот день состоится творческая встреча с создателями фильма "Тобол". Гости смогут пообщаться с автором идеи фильма, генеральным продюсером Олегом Урушевым, исполнителями главных ролей Дмитрием Назаровым и Агатой Муцениеце, а также первыми увидеть исторические костюмы, использованные на съемках фильма.

"Тобол" - масштабная историческая эпопея, поэтому для нас крайне интересно и почетно принять участие в мероприятиях, посвященных премьере этого фильма", - отметила Лемигова. Она уточнила, что исторические события, которые запечатлены в этом фильме, нашли свое отражение и в экспозиции музея. "Посетителям будет интересно прийти и посмотреть на подлинные свидетельства эпохи освоения Сибири при Петре I, которые представлены в экспозиции, а потом посмотреть фильм или наоборот", - добавила она.

Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на Площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово. Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов.