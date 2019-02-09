Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп обладает "очень хорошим здоровьем". Об этом объявил в пятницу главный врач Белого дома Шон Конли после проведенного второго медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США.

"Во второй половине дня в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида прошло второе медобследование президента <...> В то время как завершается работа над отчетами и рекомендациями, я рад сообщить, что у президента Соединенных Штатов очень хорошее здоровье, и я ожидаю, что оно останется таковым в течение всего срока его президентства и после", - отметил он в распространенном заявлении.

Конли подчеркнул, что медобследование президента продлилось около четырех часов.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 73 года, это второе медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего Вооруженными силами страны. В 2018 году после проведенного первого медосмотра прежний главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что американский лидер обладает "отменным здоровьем".

Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го главы администрации Ричарда Никсона (1913-1994). Барак Обама, которого сменил 20 января 2017 года в Белом доме Трамп, за восемь лет пребывания у власти проходил обследование четыре раза.