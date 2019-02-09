Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для движения большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта запрещено по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды в Грузии. Об этом сообщила в релизе пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 08:30 мск дорога закрыта для большегрузов - ухудшение погоды на территории Грузии", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.