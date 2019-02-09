Россию на конкурсе Армейских игр "Саянский марш" представит спецназ из Новосибирска

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие бригады специального назначения, дислоцированной в Новосибирской области, представят Россию на международном конкурсе Армейских международных игр "Саянский марш - 2019", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Первый международный этап конкурса пройдет с 17 по 23 февраля. В нем примут участие военные из России, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей будут присутствовать их коллеги из Казахстана.

"Военнослужащие бригады специального назначения ЦВО, дислоцированной в Новосибирской области, представят Россию в международном конкурсе среди высокогорных подразделений "Саянский марш", - говорится в сообщении.

Маршрут состязаний проходит по территории природного парка "Ергаки" в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс достигает 50 км. Командам предстоит выполнить 11 специальных задач, в числе которых поиск пострадавшего при лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам, ориентирование на высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.