{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россию на конкурсе Армейских игр "Саянский марш" представит спецназ из Новосибирска

Команды должны будут выполнить 11 специальных задач

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие бригады специального назначения, дислоцированной в Новосибирской области, представят Россию на международном конкурсе Армейских международных игр "Саянский марш - 2019", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Первый международный этап конкурса пройдет с 17 по 23 февраля. В нем примут участие военные из России, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей будут присутствовать их коллеги из Казахстана.

"Военнослужащие бригады специального назначения ЦВО, дислоцированной в Новосибирской области, представят Россию в международном конкурсе среди высокогорных подразделений "Саянский марш", - говорится в сообщении.

Маршрут состязаний проходит по территории природного парка "Ергаки" в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс достигает 50 км. Командам предстоит выполнить 11 специальных задач, в числе которых поиск пострадавшего при лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам, ориентирование на высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.

Теги
РоссияНовосибирская область
Медведев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
Премьер отметил, что "профессия авиатора по праву считается одной из самых престижных и в то же время - ответственных"
Читать полностью