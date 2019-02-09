Навигация круизного теплохода "Князь Владимир" по Черному морю начнется в апреле

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Единственный российский круизный лайнер "Князь Владимир" начнет навигацию по Черному морю с 28 апреля, всего теплоход планирует осуществить 23 рейса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора "Черноморские круизы".

В навигацию 2018 года лайнер "Князь Владимир" совершил восемь рейсов и перевез более 2,7 тыс. пассажиров. Отправление первого рейса теплохода из Сочи в Севастополь в сезон 2018 года изначально было намечено на 29 апреля, однако было перенесено из-за неисправности судна на 6 мая. Затем старт кампании был вновь отложен. В итоге в первый круиз лайнер отправился из Сочи в начале августа 2018 года.

"Полным ходом идет продажа круизных туров на все рейсы теплохода "Князь Владимир" с апреля по октябрь 2019 года. Продажи стартовали в октябре прошлого года, на сегодняшний день забронировано более 1 тыс. круизов. В период навигации 2019 года запланировано осуществить 23 рейса. Единственный российский круизный лайнер "Князь Владимир" начнет навигацию уже 28 апреля", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что плановый ремонт лайнера завершится к 1 апреля.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил 9 рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.