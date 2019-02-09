Сторонники "новой украинской церкви" захватили храм УПЦ в Тернопольской области

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей и полиции захватили храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Тернопольской области. Об этом в субботу сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"9 февраля 2019 сторонники ПЦУ, при поддержке представителя Шумской районной госадминистрации и в присутствии работников Нацполиции, захватили храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области, срезав замки на дверях храма", - сказано в сообщении.

По словам священника Терпольской епархии Михаила Костюка, сторонники новой украинской церковной структуры заявили, что община села решила перейти в ПЦУ. "Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что "мы не имеем права вмешиваться, в их документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в облгосадминистрацию". Нам же никакой информации и документов в районе не предоставляли", - сказал священнослужитель.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ опасаются, что предоставление ПЦУ автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.

На Украине 31 января вступил в силу новый закон, который легализовал возможность решать судьбу приходов путем простого голосования прихожан. Документ гласит, что решение об изменении подчиненности религиозной общины может быть принято на общем собрании при поддержке не менее двух третей голосов. Те, кто оказался в меньшинстве (не поддержал решение о религиозном переподчинении), останутся без храмов. При этом само определение принадлежности людей к той или иной общине в законе не прописано должным образом.

Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.