В Колумбию доставили первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

ТАСС, 10 февраля. Госдепартамент США сообщил в субботу на своей странице в Twitter о доставке в Колумбию первой партии гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.
"Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - отмечается в сообщении Госдепа. При этом объем поставок не уточняется.
The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM— Department of State (@StateDept) 10 February 2019
О прибытии первых контейнеров с гуманитарным грузом в Кукуту, расположенную на границе с Венесуэлой, в четверг сообщил телеканал Vivo play.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.