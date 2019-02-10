В Колумбию доставили первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

ТАСС, 10 февраля. Госдепартамент США сообщил в субботу на своей странице в Twitter о доставке в Колумбию первой партии гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - отмечается в сообщении Госдепа. При этом объем поставок не уточняется.