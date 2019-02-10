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Политический кризис в Венесуэле

В Колумбию доставили первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

В Госдепартаменте США сообщили, что продолжат работать с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо

ТАСС, 10 февраля. Госдепартамент США сообщил в субботу на своей странице в Twitter о доставке в Колумбию первой партии гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - отмечается в сообщении Госдепа. При этом объем поставок не уточняется.

О прибытии первых контейнеров с гуманитарным грузом в Кукуту, расположенную на границе с Венесуэлой, в четверг сообщил телеканал Vivo play.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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