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В Москве 400 человек приняли участие в несогласованном "Марше разгневанных матерей"

Полиция и Росгвардия обеспечили порядок во время проведения акции
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на акции "Марш разгневанных матерей", прошедшей в воскресенье в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В мероприятии приняли участие около 400 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, заявка на проведение 10 февраля "Марша разгневанных матерей" от Тверского бульвара до площади Пречистенские Ворота была подана организаторами в столичную мэрию, однако акция не была согласована.

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