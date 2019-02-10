В Москве 400 человек приняли участие в несогласованном "Марше разгневанных матерей"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на акции "Марш разгневанных матерей", прошедшей в воскресенье в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В мероприятии приняли участие около 400 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, заявка на проведение 10 февраля "Марша разгневанных матерей" от Тверского бульвара до площади Пречистенские Ворота была подана организаторами в столичную мэрию, однако акция не была согласована.