В башкирском Сибае зафиксировали превышение нормы концентрации диоксида серы

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Пробы воздуха в башкирском городе Сибае в воскресенье утром выявили кратковременное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в 22,8 раза на одной из улиц, расположенной рядом с карьером, где тлеет руда. По состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) максимальное превышение нормы по диоксиду серы составило 9,4 раза. Такие данные приводит оперативный штаб, действующий при администрации города.
С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, выделяющегося в результате тления руды на закрытом карьере. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината ведет работы по затоплению карьера, их планируется завершить к 20 марта. Жителям выдают медицинские маски и таблетки активированного угля. С 16 января в городе действует запрет на прогулки воспитанников детских садов, расположенных близко к карьеру, в некоторых школах отменили уличные занятия физкультурой.
"По результатам проведенных проб атмосферного воздуха превышение ПДК по диоксиду серы зафиксировано... на улице Нуриманова - в 9,4 раза", - приводятся в сообщении на сайте городской администрации данные на 16:00 по местному времени. На соседних улицах норма превышена в 1,1 - 3,6 раза. Синоптики отмечают, что ветер дует со стороны карьера именно в эту часть города.
При замерах в воскресенье утром на улице 8 Марта специалисты зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы в 22,8 раза. 2 февраля предельно допустимая концентрация в Сибае достигала 25 раз. Измерения проводятся каждые два часа.
На сайте городской администрации также отмечается, что жителям загазованного района предложены места в пункте временного размещения. По факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.
В ходе посещения Башкирии 18 января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая. Планируется, что первая группа из 250 человек приедет в Крым в конце февраля. 5 февраля 50 детей из башкирского города были отправлены в пульмонологический санаторий в город Ишимбай, чуть позже на бесплатное лечение в оздоровительное учреждение "Танып" в Аскинском районе республики поехали 15 пожилых жителей Сибая. Как сообщали в городской администрации, людей, живущих возле источника смога, готов принять и другой санаторий.