В башкирском Сибае зафиксировали превышение нормы концентрации диоксида серы

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, выделяющегося в результате тления руды на закрытом карьере. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината ведет работы по затоплению карьера, их планируется завершить к 20 марта. Жителям выдают медицинские маски и таблетки активированного угля. С 16 января в городе действует запрет на прогулки воспитанников детских садов, расположенных близко к карьеру, в некоторых школах отменили уличные занятия физкультурой.

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Пробы воздуха в башкирском городе Сибае в воскресенье утром выявили кратковременное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в 22,8 раза на одной из улиц, расположенной рядом с карьером, где тлеет руда. По состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) максимальное превышение нормы по диоксиду серы составило 9,4 раза. Такие данные приводит оперативный штаб, действующий при администрации города.

"По результатам проведенных проб атмосферного воздуха превышение ПДК по диоксиду серы зафиксировано... на улице Нуриманова - в 9,4 раза", - приводятся в сообщении на сайте городской администрации данные на 16:00 по местному времени. На соседних улицах норма превышена в 1,1 - 3,6 раза. Синоптики отмечают, что ветер дует со стороны карьера именно в эту часть города.

При замерах в воскресенье утром на улице 8 Марта специалисты зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы в 22,8 раза. 2 февраля предельно допустимая концентрация в Сибае достигала 25 раз. Измерения проводятся каждые два часа.

На сайте городской администрации также отмечается, что жителям загазованного района предложены места в пункте временного размещения. По факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.

В ходе посещения Башкирии 18 января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая. Планируется, что первая группа из 250 человек приедет в Крым в конце февраля. 5 февраля 50 детей из башкирского города были отправлены в пульмонологический санаторий в город Ишимбай, чуть позже на бесплатное лечение в оздоровительное учреждение "Танып" в Аскинском районе республики поехали 15 пожилых жителей Сибая. Как сообщали в городской администрации, людей, живущих возле источника смога, готов принять и другой санаторий.