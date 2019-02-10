Адвокат заявил, что National Enquirer получила компромат на главу Amazon не от Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Газета National Enquirer получила информацию о супружеской измене основателя компании Amazon Джеффа Безоса от надежного источника, услугами которого пользовалась на протяжении семи лет. Это не президент США Дональд Трамп, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC адвокат Элкан Абрамовиц, представляющий интересы компании American Media, которой принадлежит National Enquirer.

"Это было никакое не вымогательство и не шантаж. Историю рассказал National Enquirer заслуживающий доверия источник, снабжавший газету информацией в течение семи лет до происшедшего сейчас", - отметил адвокат.

По его словам, данный источник "хорошо знаком Безосу и Санчес (его любовнице, актрисе Лорен Санчес - прим. ТАСС)". Адвокат, сославшись на конфиденциальность данных, отказался подтвердить, что этим источником был брат актрисы. "Мне не разрешено подтверждать вам или опровергать, кто именно этот источник. Я могу сказать, однако, что это не Саудовская Аравия, не президент Трамп и не Роджер Стоун (политтехнолог из числа ближайших доверенных лиц президента США - прим. ТАСС)", - указал Абрамовиц, заверив, что редакция газеты в данном случае действовала в рамках журналистской этики.

В четверг Безос, являющийся также владельцем газеты The Washington Post, сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников National Enquirer. По словам предпринимателя, они угрожали публикацией sms-сообщений и фотографий интимного содержания, которыми он якобы обменивался со своей любовницей - актрисой Лорен Санчес. Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. Безос, состояние которого, по оценкам агентства Bloomberg, превышает $134 млрд, в настоящее время находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

Суть обвинений Безоса

Безос и его супруга объявили, что намерены развестись 9 января. Днем позже в National Enquirer был опубликован материал об отношениях предпринимателя с его любовницей, в нем, в частности, приводились сообщения, которыми обменивались Безос и Санчес. Безос, как он сообщил в четверг, после этого распорядился провести частное расследование, чтобы выяснить, как в распоряжение National Enquirer попала его переписка с любовницей.

По утверждению Безоса, главный редактор National Enquirer Дэвид Пекер узнал о расследовании и через своих представителей потребовал прекратить его. В противном случае он угрожал опубликовать новые сообщения, а также фотографии интимного содержания, которыми якобы обменивались Безос и Санчес. Кроме того, Пекер хотел, чтобы Безос публично заявил, что в материалах National Enquirer, касающихся него, нет политической подоплеки.

Безос заявил, что ответил отказом. Санчес находится в процессе развода с бизнесменом Патриком Уайтселлом.

Многие американские СМИ заострили внимание на том, что Пекер на протяжении многих лет был другом действующего президента США Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно обвинял в необоснованной критике принадлежащую Безосу газету The Washington Post.