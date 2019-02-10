Часть автоколонны конвоя ООН вернулась в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ

ДАМАСК, 10 февраля. /ТАСС/. Российская военная полиция обеспечила в воскресенье безопасность и сопровождение первой части автомобильной колонны гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП), возвращавшегося в Дамаск из лагеря беженцев Эр-Рукбан, который расположен около американской базы в Эт-Танфе на границе с Иорданией.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из окружающей базу 55-километровой зоны безопасности выехали 55 разгруженных грузовиков, два бронеавтомобиля ООН, два броневика и машина скорой помощи САКП.

6 февраля военная полиция ВС РФ обеспечила безопасность автоколонны ООН, которая следовала из Дамаска в Эр-Рукбан. "Российская сторона выполнила все задачи по сопровождению гуманитарного конвоя, обеспечив полную безопасность во время доставки груза до зоны безопасности Эт-Танф", - сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Просьба о сопровождении колонны поступила от советника главного координатора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Раны Закут.

В состав конвоя вошли более 160 транспортных средств - грузовики, машины скорой помощи, топливозаправщики, бронеавтомобили. По данным, предоставленным российской стороне сотрудниками ООН, колонна перевозила продукты питания, непродовольственные товары, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом 1080 т.