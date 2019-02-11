Более 5 млн рублей поступило на счет для пострадавших при взрыве в Шахтах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 5 млн рублей пожертвований на помощь пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области поступило на благотворительный счет, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"По состоянию на 8 февраля 2019 года сумма пожертвований составляет 5 067 000 рублей", - говорится в сообщении.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел утром 14 января. Из-под обломков квартир на двух верхних этажах были спасены семь человек, еще пятеро погибли. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.