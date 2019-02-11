Участники экспедиции на снегоходах по российской Арктике дошли до Енисея

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Участники стартовавшей из Мурманска 11 января экспедиции на снегоходах "Северная тропа-2019" добрались до полярной станции "Сопочная Карга" в Красноярском крае на берегу Енисея, сообщил ТАСС в понедельник координатор проекта Игорь Смолин.

Путешественники планировали добраться до Красноярского края еще до конца прошлой недели, но были вынуждены на несколько дней задержаться на территории Ямала из-за пурги. Маршрут экспедиции проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км.

"Техника - нормально, здоровье - нормально. Сейчас они в "Сопочной Карге" на дневке, ждут ледокол с санями, чтобы продолжить движение [через реку]. Если позволит погода <...> завтра планируют выйти на Диксон", - сказал Смолин. Поселок Диксон должен стать следующей точкой остановки для участников экспедиции.

По словам координатора, участники преодолели уже около 5 тыс. километров по Арктике.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.