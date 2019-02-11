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Власти башкирского Сибая наложили ограничение на деятельность завода буровых реагентов

Запрет будет действовать до установки на производстве фильтров

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Администрация города Сибай в Башкирии, где из-за тления руды на местном карьере наблюдается превышение в воздухе вредных веществ, запретили заводу буровых реагентов сушку лигносульфаната. Запрет, наложенный из-за выбросов предприятия, будет действовать до установки на производстве фильтров, сообщил в понедельник на совещании глава города Рустэм Афзалов.

В конце декабря работа сибайского завода буровых реагентов из-за загрязнения воздуха была приостановлена решением суда на 90 дней. По данным Минэкологии Башкирии, содержание оксида углерода в выбросах предприятия в атмосферу было превышено в 4,1 раза. 15 января Сибайский городской суд вынес постановление о досрочном снятии запрета на деятельность предприятия.

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"На заседании городской комиссии по ЧС решено запретить заводу буровых реагентов сушку лигносульфоната, это тот продукт, в ходе сушки которого выделяется неприятный запах. Запрет действует до установки фильтров", - сказал Афзалов, добавив, что на устранение нарушений заводу дается 10 дней.

По словам мэра, 9 февраля власти Сибая получили около 140 обращений от горожан, которые пожаловались на неприятный запах в воздухе. В выходные в городе в очередной раз было зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе в 23 раза, утренние замеры в понедельник показали превышение в 11 раз.

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