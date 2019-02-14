Эксперт: обучение функциональной грамотности школьников требует новых навыков у учителей

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Обучение функциональной грамотности, которая помогает школьникам применять полученные знания в жизни, требует от учителей новых навыков, в частности в развитии собственных коммуникативных компетенций. Педагогам потребуется перестроить свои принципы работы с детьми и больше уделять внимания их работе в группах, считает ведущий научный сотрудник Центра начального общего образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Марина Кузнецова.

"Ребенок должен общаться и уметь вести диалог, а для этого в учебниках необходимы определенные типы вопросов, которые позволяют ребенку высказать свою точку зрения. <…> Как бы учителя замечательно не работали 10 лет назад, им нужно перестроиться на новое восприятие и быть убежденными в том, что они в интересах детей должны передавать им опыт знаний, который они смогут потом применить и в жизни. Педагогам будет необходимо показывать путь применения знаний и объяснить детям с помощью, в том числе, и обучения в группах, как они смогут эти знания использовать в дальнейшем", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что необходимость повышения квалификации педагогов в ходе процесса обучения навыкам функциональной грамотности обсуждалась в среду в рамках конференции "Функциональная грамотность младшего школьника: основа развития ключевых компетенций XXI века", проводимой корпорацией "Российский учебник". Особое внимание на конференции, по словам Кузнецовой, было уделено раннему этапу в обучении этим навыкам, которые условно делятся на две группы: предметные и интегративные.

"Предметные компоненты сочетаются с конкретными предметами учебного плана в школе, а интегративные связаны со всеми школьными предметами в принципе и включают в себя читательскую грамотность, а также развитие коммуникативной, информационной и социальной функций", - пояснила эксперт, добавив, что такое обучение стоит начинать уже в первом классе.

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