Минздрав разрабатывает программу по здоровью мозга

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Минздрав России разрабатывает отдельную программу по предотвращению и лечению заболеваний головного мозга, в рамках которой будет, в частности, осуществляться мониторинг когнитивных функций, в том числе у пожилых людей. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В рамках той программы, которая сейчас предлагается, прорабатывается, по здоровью мозга, мы надеемся блоки не только раннего выявления [признаков деменции], а прогнозирования появления когнитивных расстройств, расстройств эмоционально-волевой сферы и разных других… заложить для того, чтобы разрабатывать индивидуальные программы корректировки некоторых процессов, потому что на определенных стадиях они обратимы", - сказала министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые в рамках Российского инвестиционного форума. Планируется, что он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Наука", "Образование" и "Экология". Форум проводится при поддержке Минздрава РФ.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.