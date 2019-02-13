В Думе пообещали найти взвешенное решение по инициативе РПЦ о выводе абортов из ОМС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пообещали найти взвешенное решение по инициативе Русской православной церкви (РПЦ) о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Сейчас, когда самые разные идеи есть на столе и представители всех фракций Госдумы смогут эту работу начать, мы в итоге придем к взвешенным продуманным решениям, которые смогут полностью защитить, с одной стороны, права граждан, с другой стороны, ускорить выполнение тех задач, которые поставлены в национальном проекте "Демография", - сказал в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам первого заседания рабочей группы по законодательному регулированию социально значимых вопросов, в частности, рассмотрению инициатив, высказанных Святейшим Патриархом Кириллом во время Рождественских встреч. Группа была создана по поручению спикера палаты Вячеслава Володина, в нее вошли депутаты, сенаторы, представители профильных органов исполнительной власти, конфессий, а также медицинских, общественных организаций и объединений.

Кто будет платить?

Открывая дискуссию, вице-спикер обратил внимание, что тема вывода абортов из системы ОМС "вызывает ожесточенное внимание СМИ, и понятно почему". "Она кажется очень простой. Заголовки все гласят, что депутаты хотят по просьбе патриарха лишить женщин права на аборт", - констатировал он. Толстой обратился с просьбой ко всем собравшимся: "Пожалуйста, не повторяйте такой формулировки, потому что никто не может в современном мире посягнуть на право женщины в соответствии со своей совестью, своими убеждениями, своей жизненной ситуацией, медицинскими показаниями и другими факторами принимать то или иное решение".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о другом, пояснил Толстой, - "о том, что мы как налогоплательщики не хотим оплачивать бесплатные аборты". "И это совсем другая постановка вопроса", - обратил внимание он. "Мне кажется, что по этим двум темам нам надо обменяться мнениями, чтобы на следующей встрече предметно и по пунктам обозначить те инициативы, которые мы можем в согласии и консенсусе вместе решать", - предложил он.

"Конечно, женщина должна решать сама. Вопрос только в том, кто за это должен платить", - обозначил депутат проблему.

Противоречивая статистика

"Я против абортов, но я считаю, что та задача, которая перед нами стоит, очень непростая, потому что, по моей практике, общество гетерогенно, общество у нас неоднородное", - сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов. "Шаг за шагом мы должны идти к противодействию абортам, в этом нет никаких сомнений, но в плане регламентирования жизни светского государства у нас есть многие вопросы в законодательстве, не решив которые, мы не можем, на мой взгляд, ставить задачу так остро ребром", - убежден он.

"У нас жизнь - это отделение плода от матери, - отметил парламентарий. - При всем при том, что мы понимаем, что жизнь эмбриона, жизнь зиготы с седьмого дня - это само по себе святость". Без сомнения, мы должны сохранить любую жизнь, но как это сделать?" - задался он вопросом. Говоря о тех, кто чаще все решается на прерывание беременности, глава комитета выразил мнение, что "это девочки, которые попали в сложную ситуацию, это уже взрослые женщины, которые имеют нескольких детей и принимают это решение, исходя из этой позиции, это женщины, которые забеременели в ранние сроки после предыдущей беременности с рубцом на матке и понимают, что выносить его нормально не смогут". Он также привел данные, согласно которым за последние годы абортов стало меньше более чем на 25%. "Это часто асоциальные семьи, это люди с низким доходом, для которых упаковка презервативов - это проблема", - указал депутат.

"Мне кажется, нам нужно обязательно найти механизм и запросить мнение социума, общества, женщин наших. Думаю, что такая требовательность к женщинам должна идти рука об руку с требовательным отношением к мужчинам... надо и мужчин привлекать к ответственности", - призвал Морозов. Комментируя непосредственно инициативу РПЦ, политик предложил "начать с повторных абортов", уточнив, что имеет в виду их госфинансирование.

Комментируя приведенные его коллегой статистические данные, Толстой возразил, что они могут быть не точными. "Когда говорят про уменьшение количества абортов, нам говорят про цифры, которые связаны с оказанием этой услуги в государственных медицинских учреждениях, - сказал он. - Все, что касается частных медицинских клиник, никакой статистике не поддается".

Вице-спикер выразил сожаление, что "количество платных прерываний беременности растет", и отметил, что в основном бесплатные аборты "делают в регионах, где достаточно сложная социально-экономическая обстановка". "Как ни странно, это не крупные города, а те поселения, где у женщины просто нет другого выхода и нет платности этой услуги. Во всех остальных случаях в крупных городах ей предлагают, условно говоря, платную анестезию, делают эту услугу платной и выводят из статистики", - резюмировал он.

Коллизия в законодательстве

По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, обсуждаемая мера, "прежде всего, констатирует ценностную позицию государства". "То есть мы сейчас не говорим, что она приведет к сокращению или росту числа [абортов]... мы говорим о ценностной позиции государства, то есть государство говорит, что это мы не поддерживаем", - подчеркнула она.

Кузнецова также напомнила, что в ряде государств "эту меру уже используют, то есть в различные формы государственного страхования аборты по желанию женщин у них не входят". "Поэтому я считаю, что, проанализировав эту политику, подходы, следствия, причины, уже сейчас можно какие-то выводы сделать", - продолжила она.

Омбудсмен не согласилась с некоторыми тезисами, озвученными Морозовым. "Статистика у нас, вы знаете, плюс-минус километр", - отметила она. Кроме того, по ее словам, "с 22-й недели защищена жизнь внутриутробная, а не после рождения".

"С момента зачатия ребенок уже является наследником, поэтому у нас есть коллизия в нашем законодательстве, мы все-таки должны с вами договориться. С пятой недели беременности, если причинен вред беременной (убийство произошло), считается, что убиты двое, поэтому здесь... диспропорция наших подходов", - добавила Кузнецова.

Позиция РПЦ

Руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) полагает, что "пробуксовка законодательных инициатив в сфере антиабортной тематике во многом связана с тем, что не всем понятно, какую цель они преследуют". По ее мнению, "важным шагом в дорожной карте реализации этих инициатив могло бы стать признания нерожденного ребенка субъектом права".

Обычно противники этой позиции ссылаются на российскую Конституцию, которая гарантирует каждому право на жизнь с момента рождения, отметила игумения. "Однако в других странах законы иначе рассматривают ребенка. Например, конституция Венгрии говорит о том, что жизнь должна быть защищена с момента зачатия. Конституция Словакии провозглашает, что жизнь человека достойна защиты еще до рождения, и так далее", - привела она примеры из международного законодательства.

"Но есть некая нелогичность [в законодательстве РФ]. Так статья Гражданского кодекса [РФ], следуя традициям римского права, позволяет составить завещание в пользу нерожденного ребенка, - указала глава Правового управления Московской Патриархии. - То есть российское наследственное законодательство признает человеческий зародыш субъектом прав".

В этом контексте игуменья предложила в рамках рабочей группы рассмотреть возможность "об учете каждый нормы международного права, которые закреплена в Конвенции о правах ребенка". В этом документе, по ее словам, прописано, что ребенок до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. "Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в РФ", - сказала представитель РПЦ.

Если такая позиция будет закреплена, то "все дальнейшие меры по законодательной регламентации абортов будут оправданы вследствие правовой защиты и нерожденного ребенка, о котором мы много говорим, но которого как субъекта права сейчас не существует", уверена она.

Кроме того, игуменья призвала "задуматься над содержанием статьи 56 закона об основах охраны здоровья граждан, которая сейчас допускает искусственное прерывание беременности на ранних сроках по любым причинам, в любое время". "Та же статья наделяет правительство России полномочиями определять перечень социальных показаний для прерывания беременности на поздних сроках. И, наконец, эта же статья дает право Министерству здравоохранения устанавливать какие угодно медицинские показания для прерывания беременности на любых сроках", - рассказала она.