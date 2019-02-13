Вездеходы-багги Росгвардии впервые примут участие в параде 9 мая на Красной площади

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Росгвардия покажет на параде в День Победы на Красной площади новые вездеходы-багги "Чаборз-МЗ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, расположенной в подмосковной Балашихе, показали вооруженные тактические автовездеходы-багги "Чаборз-М3". В предстоящем военном параде на Красной площади восемь автомобилей этой модели будут представлены впервые. Сейчас идет подготовка военных вездеходов к прохождению в составе механизированной колонны Росгвардии, а личный состав соединения обучается управлению автоновинкой и сдает экзамены на получение прав категории А2", - сказал собеседник агентства.

Уникальный военный автомобиль "Чаборз М-3" - это новинка в военном автопроме, специально сконструированный для бойцов российских спецподразделений, машины изготовлены из комплектующих российских производителей.

"Преимущество "Чаборз" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья. Сегодня багги этой модели активно задействованы спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа и успешно прошли тест-драйв во время тактико-специального учения спецподразделений Росгвардии в арктических условиях на Земле Франца-Иосифа", - заключили в ведомстве.