Центр телемедицины в Кировской области создадут на базе онкодиспансера

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Центр телемедицины создадут в Кировской области на базе Кировского областного клинического онкодиспансера. Он позволит пациентам из районов получать дистанционные консультации специалистов из областного центра, сообщил в среду ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Игорь Васильев.

"Центр телемедицины будет работать на базе конкретного учреждения - Кировского областного онкодиспансера <...> Идея телемедицины заключается в следующем: чтобы люди даже в отдаленных районах не чувствовали себя оторванными от современных технологий", - сказал Васильев.

По словам главы региона, все бригады скорой помощи и часть офисов врачей общей практики в регионе оснащены телеэлектрокардиографами с автоматической расшифровкой и передачей данных в ведущую областную клинику. "Кардиограммы попадают "в облако", доступное врачам любого уровня, и молодой, может быть, не очень опытный, доктор в районе уже увереннее работает с пациентом, потому что сразу же получает консультацию из областной больницы", - рассказал губернатор.

По его словам, Кировская область первой в России опробовала систему дистанционного мониторинга за пациентами с заболеваниями сердца "Опека". Прибор круглосуточно собирает данные ЭКГ и передает их в центр обработки единой региональной медицинской информационной системы (МИС), а лечащий врач может дистанционно следить за состоянием своего пациента.

"Прибор предоставляется пациентам бесплатно, первые несколько сотен пациентов уже такие приборы получили. Думаю, подобного рода технологии будут распространяться и на онкологическую сферу", - отметил Васильев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.