В Utair объяснили требование купить 13 билетов для перевозки детей после операции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair сообщила, что социальные службы, в частности, Российский детский фонд, не связывались с ней, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров.

Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте авиакомпании после появления на телеканале "Россия-1" сюжета о том, что жительница Хабаровска была вынуждена приобрести для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган - Москва авиакомпании Utair. В противном случае, по данным телеканала, семью отказывались пускать на борт самолета.

"Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей <...> Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В Utair подчеркнули, что авиакомпания для обеспечения безопасности перелета маломобильных граждан должна устанавливать специальные носилки в самолете. Это нужно для исключения угрозы здоровью пассажира во время взлета и посадки, также попадания в зону турбулентности. "Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне", - добавили в авиакомпании. Также в Utair объяснили, что сопровождающий маломобильного пассажира и сам пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в самолете или возросшей ценой за перевозку, если они заранее не были предупреждены социальными службами о спецусловиях перевозки.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку информации, появившейся в сюжете. "В ходе проверки следователем СК России будет дана оценка всем фактам, изложенным в телевизионном сюжете. Также следователем будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании", - сообщается на сайте Уральского следственного управление на транспорте.