Созданная в России новая система охраны картин уже используется в Третьяковке

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты группы компаний (ГК) "Стрелец" создали новую систему охраны объектов, в том числе картин. Нововведение уже используется в Третьяковской галерее, сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Михаил Левчук.

Новая система была представлена в среду вице-премьеру РФ Юрию Борисову во время посещения технополиса "Эра" в Анапе.

"Мы создали систему охраны объектов - на картину устанавливается датчик, а на охранника и смотрителя надеваются специальные браслеты. Как только кто-то двигает картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт", - сказал Левчук.

Он пояснил, что охранник получает информацию о том, какую картину и в каком зале дернули, а смотритель после получения сигнала на свой браслет может нажать тревожную кнопку. "После того знаменитого случая [кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"] новая система уже стоит в Третьяковке на этой временной экспозиции. И отмечу, что не все картины нужно охранять: только те, которые в карман можно "запихнуть", - сообщил Левчук, уточнив, что новый датчик охраны стоит порядка 1,5 тыс. рублей.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была предоставлена Русским музеем вместе с еще 116 работами художника для временной выставки в Третьяковской галерее в Москве, была похищена из экспозиции 27 января, а утром 28 января стало известно, что она найдена. После возвращения картину разместили в экспозиции в другом зале, она помещена под стекло и защищена сигнализацией. После завершения выставки в Третьяковской галерее 17 февраля она отправится в Санкт-Петербург вместе с остальными предметами из коллекции Русского музея. После реставрации картину планируется показать на выставке в Петербурге, посвященной Крыму.