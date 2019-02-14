Цифровой ТВ-сигнал не будет доступен в 53 населенных пунктах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Цифровой сигнал не будет доступен в 53 населенных пунктах Амурской области. Вещание в них будет идти через спутник, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции зампред регионального правительства Андрей Плутенко.

Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового телевизионного вещания в России будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Амурская область перейдет на цифровое телевидение через два месяца - 15 апреля.

"В 53 амурских населенных пунктах, к сожалению, не будет доступен цифровой сигнал. В них вещание будет через спутник. МТС взяло на себя обязательства по установке оборудования и его обслуживанию", - рассказал Плутенко.

Компенсации

На сайте регионального правительства сообщается, что абонентской платы в этих населенных пунктах, где спутнику нет альтернативы, не будет. Но за оборудование придется заплатить. При условии подачи заявки в администрацию поселения, где и будут формироваться списки, средняя цена с учетом доставки, установки, настройки составит около 6 тыс. рублей.

"В данных населенных пунктах, где сигнал может быть только через спутник, предусмотрена социальная помощь отдельным категориям граждан. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, подтвердить свой статус и предоставить все необходимые документы. Документы для назначения выплаты необходимо предоставить до 1 июля 2019 года, но это можно начать делать уже сейчас", - приводятся на сайте слова министра социальной защиты населения Амурской области Натальи Киселевой.

Денежную выплату на приобретение и установку оборудования для приема цифрового спутникового телевидения смогут получить малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного губернатором области; семьи, имеющие детей-инвалидов или один из членов которых является инвалидом; одиноко проживающие инвалиды или одиноко проживающие граждане после установления (назначения) им страховой пенсии по старости, а в случае получения иных видов пенсий - по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В случае, если стоимость оборудования будет превышать 6 тыс. рублей, разница стоимости услуг будет оплачиваться гражданами самостоятельно. Не будет компенсироваться приобретение и установка оборудования, если граждане приобрели его самостоятельно.

После перехода на цифровое вещание больше 98% жителей области будут обеспечены устойчивым цифровым вещанием 20 основных федеральных каналов.