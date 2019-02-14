"Ростелеком" внедрит в Псковской области пилотный проект "Умный регион"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Псковские власти и ПАО "Ростелеком" намерены запустить в регионе пилотный проект "Умный регион", который предусматривает внедрение цифровых технологий в здравоохранение, образование, энергетику и транспорт. Соответствующее соглашение в четверг подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

"Документ предполагает взаимодействие администрации области и компании по созданию и реализации пилотного проекта "Умный регион". Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Псковской области, опубликованном в четверг на сайте правительства региона.

По данным пресс-службы, "Ростелеком" сейчас реализует на территории Псковской области пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий, в рамках которого в городе Остров установлены 1,2 тыс. энергосберегающих светильников.

"Рассчитываем, что благодаря нашему стратегическому партнерству мы поэтапно переведем на энергосберегающие технологии всю Псковскую область. Для нашего региона значимы любые проекты, которые помогают рациональному использованию любых ресурсов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Михаила Ведерникова.

"Умный регион" представляет собой систему, в рамках которой в домах устанавливаются современные датчики, счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах оборудованы специальные паркоматы, а транспортное движение на улице регулируют светофоры, самостоятельно оценивающие загруженность дорог. В рамках проекта "Умный город" интеллектуальные системы также внедряются в сферы здравоохранения и образования, энергетику, транспорт и управление ресурсами.

Российский инвестиционный форум прходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.