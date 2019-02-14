Куклу Барби с инвалидностью представят в июне

"Мы способны поднять на более высокий уровень разговоры о физических недостатках путем включения их [кукол] в новую линию моды и демонстрации многомерности представлений о красоте и моде", - говорится в опубликованном заявлении корпорации.

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Коллекция кукол Барби пополнится экземплярами с протезом вместо левой ноги и в инвалидном кресле. Это пополнение призвано привить детям понимание того, что красота и физические недостатки не исключают друг друга, сообщили в корпорации Mattel, выпускающей Барби. Дебют новых кукол запланирован на июнь.

Сотрудники Mattel разрабатывали Барби с протезом вместе с 13-летней Джордан Ривз, родившейся без левой руки (от кисти до локтя). В проекте также принимали участие специалисты детской клиники при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которые помогли спроектировать инвалидное кресло для другой Барби. К креслу прилагается пандус для въезда в игрушечный домик куклы.

В мире насчитывается более миллиона человек с ограниченными возможностями, сообщила телекомпании CNN Дженнифер Ласло Мизрахи, президент неправительственной организации RespectAbility, выступающей за соблюдение прав этих людей. "Мы хотим, чтобы наши усилия находили отражение в культуре, игрушках, товарах и во всем, что нас окружает, - заявила она. - Барби присоединилась к влиятельным компаниям, понимающим, что маркетинг для людей с ограниченными возможностями это не только прибыльное дело, но и правильное".

Первая Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х стали появляться модели этих кукол, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп. К настоящему времени были представлены Барби около 200 разных профессий: от учительниц до исследовательниц космоса и политиков.

В январе 2016 года в Mattel заявили о планах представить новые виды Барби, отличные по росту и комплекции. Помимо стандартной, тогда появились также высокая, миниатюрная и упитанная Барби. Для каждой из них были предусмотрены семь вариантов цвета кожи, 22 цвета глаз, 24 модели причесок. До этого Mattel долгое время критиковали за то, что, делая Барби неестественно стройной, она заставляет девочек комплексовать по поводу своей внешности.