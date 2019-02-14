Научная конференция памяти Чуркина пройдет 20 февраля в Дипакадемии МИД РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Научно-практическая конференция памяти бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (1952-2017) пройдет 20 февраля в Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"20 февраля в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ состоится международная научно-практическая конференция, которая будет посвящена памяти чрезвычайного и полномочного посла России Виталия Ивановича Чуркина. Мероприятие пройдет в формате пленарного заседания и панельной дискуссии, тема которой обозначена как "Новые вызовы и угрозы. Возможности дипломатии", - сказала Захарова.

Она сообщила, что в конференции примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол Сербии в России Славенко Терзич, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион и другие государственные и общественные деятели.

На конференции пройдет презентация книги о Чуркине, которую издала Московская патриархия, добавила представитель МИД.

С 8 апреля 2006 года Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.