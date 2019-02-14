Пензенская область внедрит программы Университета "20.35" в систему высшего образования

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Пензенской области и некоммерческая организация "Университет Национальной технологической инициативы - 2035" подписали в четверг соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается на сайте правительства региона.

Университет НТИ "20.35" создан в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Он нацелен на профессиональное развитие человека в цифровой экономике. В университете разработан новый формат обучения, где необходимые студенту образовательные модули будут индивидуально подбираться в различных вузах.

"Соглашение, заключенное между правительством Пензенской области и АНО "Университет национальной технологической инициативы - 2035", призвано развивать управленческие команды университетов, представителей региональной власти и бизнес-сообщества для повышения числа людей, вовлеченных в реализацию высокотехнологичных проектов", - говорится в сообщении.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Сформирована на основе послания Федеральному собранию 4 декабря 2014 года президента России Владимира Путина.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.