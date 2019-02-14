Песков: в неформальном отдыхе чиновников нет ничего плохого, если они не нарушают закон

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль не занимается выяснением обстоятельств появления в интернете получившего резонанс видеоролика, на котором бывшие члены и сотрудники правительства РФ весело распевают песни в самолете. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем заниматься выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает, - отметил он. - Не знаю, важно ли, откуда это взялось. Но по крайней мере, это не наш вопрос".

Песков добавил, что сотрудники администрации президента также иногда собираются вместе и отдыхают в неформальной обстановке."Ничего в этом нет зазорного, - сказал он. - Главное при этом не нарушать никаких правил".

На видео, которое появилось в интернете, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев и бывшая пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова поют песни, отдыхая в салоне самолета.