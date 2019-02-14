Более 2 тыс. организаций в России участвуют в акции "Дарите книги с любовью"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. библиотек, школ, гимназий и других учреждений зарегистрировались на сайте, чтобы стать участниками марафона книгодарения "Дарите книги с любовью - 2019", который продлится до 17 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба организатора акции - Ассоциации "Растим читателя".

"Зарегистрировались 2040 участников со всей России - библиотеки, школы, гимназии <...> Звонят, пишут как желающие быть дарителями (например, Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском районе Московской области), так и нуждающиеся в книгах (например, Центральная детская библиотека имени М. Горького МБУК "ЦСДБ г. Брянска")", - говорится в сообщении.

В рамках акции в библиотеках и книжных магазинах, музеях, школах также состоятся конкурсы и викторины, мастер-классы и встречи с известными людьми, будут выступать чтецы. Например, 14 февраля в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) пройдет мастер-класс с художником-иллюстратором Петром Любаевым, а 16 февраля в концертном зале РГДБ выступит детский хор имени Попова, который исполнит пьесы из "Детского альбома" Чайковского.

Марафон книгодарения

Все желающие принять участие в мероприятии могут принести книги на пункты сбора в библиотеках, книжных магазинах и школах - по всей стране их более 2,5 тыс. Собранные издания направят в библиотеки маленьких городов и сел.

Акция "Дарите книгу с любовью" приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля начиная с 2012 года. Первая акция прошла в 2017 году по инициативе ассоциации "Растим читателя". В 2018 году акцию поддержали Министерство культуры РФ, Роспечать, агентство ТАСС и библиотеки из 60 регионов страны.