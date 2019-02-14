Роспотребнадзор: опыт Японии в борьбе с ожирением не рассматривается как система для РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор РФ изучает зарубежный опыт по борьбе с лишним весом, но пока не рассматривает никаких конкретных моделей, которые можно было бы применить в РФ. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова в четверг.

Дело не в еде, а в отношении к ней

Как правильно питаться. Дело не в еде, а в отношении к ней

Ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор изучает опыт разных стран в области здорового питания, в частности рассматривает опыт Японии, где якобы введены штрафы за превышение нормативных показателей по объему талии.

"Сегодня мы не рассматриваем ее как систему для России. Мы изучаем опыт - [если] мы видим результаты, то конечно же, об этом говорим", - сказала Попова.

Она отметила, что в рамках системы ежегодных профилактических осмотров в Японии, предусмотрены образовательные мероприятия для людей, чей вес и объем талии превышают нормативные показатели. Одна из мер стимулирования приверженности к здоровому образу жизни - ответственность работодателей.

"Штрафов для физических лиц нет нигде, и в Японии тоже нет - это даже не обсуждается. Но предприятия могут быть оштрафованы, если они плохо следят за здоровьем людей. Один из элементов - это результат нездорового питания. Но людей штрафовать за это не будут", - считает она.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.