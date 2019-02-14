Volkswagen Beetle с автографом Путина продан на аукционе в Австрии за €20 тыс.

ВЕНА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Свадебный автомобиль Volkswagen Beetle министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина был продан на аукционе в Вене за €20 тыс. Об этом сообщила пресс-служба австрийской телерадиокомпании ORF, организовавшей торги в ходе благотворительного телемарафона Licht ins Dunkel, название которого переводится на русский как "Свет в темноте".

Белый Volkswagen Beetle примечателен тем, что на нем летом 2018 года оставили автографы гости свадебной церемонии Карин Кнайсль. Самым известным гостем на свадьбе австрийского министра иностранных дел был российский лидер Владимир Путин, который также расписался на кабриолете на память для молодоженов. Глава австрийского МИД после церемонии бракосочетания пожертвовала эту машину для благотворительного телеаукциона.

Покупателем автомобиля стал австрийский бизнесмен из федеральной земли Штирия, который пожелал не разглашать своего имени. Как отметили в пресс-службе ORF, автомобиль с автографом Путина стал третьим по стоимости лотом на аукционе. Первым была покупка рекламной страницы в ежедневной газете Kurir за €27 тыс., а вторым - экскурсия по городской ратуше в сопровождении мэра Вены Михаэля Лудвига с последующим обедом на восемь персон за €22 тыс.

Владимир Путин 18 августа 2018 года посетил церемонию бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.