Берг: в Оренбуржье нет проблем с экологией из-за Медногорского комбината

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Медногорский медно-серный комбинат в Оренбургской области (входит в УГМК) не наносит вреда экологии благодаря установке современного оборудования, улавливающего вредные выбросы. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Оренбургской области Юрий Берг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Власти Оренбургской области представили комплексный план снижения выбросов в воздух в Медногорске до 2024 года, в Минприроды РФ властям региона поручили просчитать экологический эффект от природоохранных мероприятий. В Медногорске планируются строительство объездной дороги, что позволит вывести автомобильный поток за пределы города и сократит уровень загазованности, а также рекультивация отвалов горных пород в черте населенного пункта. Медногорск включен в перечень особого контроля Минприроды в связи высоким уровнем загрязнения воздуха. В соответствии с указом президента РФ, объем выбросов загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах России должен сократиться к 2024 году не менее чем на 20%.

"У нас проблем нет, за последние 4-5 лет они столько проделали на этом Медногорском серном комбинате. <…> Самое серьезное внимание именно этому вопросу уделяется. И если раньше были смог и сера, и дышать было нечем совсем, то сегодня новейшее оборудование по улавливанию всего этого, новые кислородные станции", - сказал собеседник агентства.

По словам Берга, работа по оснащению предприятия подобным оборудованием еще не окончена. "Они порядка 98% [вредных выбросов] улавливают, там остается совсем ничего, но они занимаются и продолжают заниматься, и в этом году эту реконструкцию закончат", - уточнил он.

Губернатор Оренбургской области добавил, что по каждому предприятию можно говорить о серьезной работе в рамках экологической составляющей. "Мы вместе с ними каждый год заключаем договора социально-экономического партнерства. <…> Эти компании делают все для здоровья людей. <…> В Медногорске поликлинику открыли, они сделали полную реконструкцию, снабдили оборудованием", - сказал собеседник агентства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.