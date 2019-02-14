Факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС запустит два новых учебных профиля в 2019 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Факультет журналистики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ ( ИГСУ РАНХиГС) с нового учебного года будет обучать студентов спортивной журналистике, а также продюсированию и культурной политике. Об этом в четверг ТАСС сообщил директор ИГСУ Игорь Барциц.

"В набор 2019 года запускаются, наряду с традиционными профилями, два новых направления. Один профиль - это "Спортивная журналистика с углубленным изучением английского языка". И в этом году будет запущено направление "Продюсирование и культурная политика", - сказал он.

По словам Барцица, идея создания направления спортивной журналистики в президентской академии - это знаковый проект для учебного заведения. "Спорт в современном виде стал частью политики и бизнеса. И человек, который идет в эту сферу, должен разбираться в этих двух составляющих. Спорт во многом стал бизнесом и политикой, поэтому эта совокупность стала для нас значимой и интересной", - подчеркнул он.

Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС также отметил актуальность введения профиля, ориентированного на продюсирование и культурную политику. "В современном обществе есть запрос на продвижение социальных, общественных, государственных проектов, и они нуждаются в поддержке, менеджменте, организации, по сути - в продюсировании. Есть востребованность в обществе на разумную, практичную, привлекательную культурную политику. Мне кажется, что продюсирование культурной политики именно в этом качестве позволит готовить людей, которые знают и бизнес, и функционирование власти, и менеджерские начала, для того, чтобы реализовывать эти значимые социальные проекты", - добавил он.

В дальнейшем вуз планирует развивать работу в этом направлении. "В 2020 году будет запущена отдельная специальность, уже пятилетнее обучение, специалитет по направлению "продюсерство", - сказал Барциц.

РАНХиГС является одним из крупнейших в России и Европе университетов социально-экономического и гуманитарного профиля. Академия была создана указом президента РФ от 2010 года путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также 12 других федеральных государственных образовательных учреждений. Объединившиеся академии специализируются на подготовке высших руководящих кадров страны как для бизнеса, так и для государственных структур.