Курорты Ставрополья планируют войти в европейскую ассоциацию ЕНТТА в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курорты Ставрополья планируют войти в Европейской ассоциацию исторических термальных курортов (EHTTA) в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом говорили в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Владимир Владимиров и глава торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Франческа Санторо.

"На встрече прозвучало, что в текущем году планируется заключить соглашение между городами-курортами Ставрополья и EHTTA. Членство в ассоциации автоматически включает город-курорт в европейскую программу исторических маршрутов", - говорится в сообщении.

Также в рамках проведения серии бизнес-миссий "Италия встречает Кавказ" на Ставрополье планируется уже второй раз провести международный архитектурный конкурс на создание внешнего облика городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Владимиров подчеркнул, что среди давних деловых партнеров края есть крупные итальянские компании, например, европейский энергетический флагман "Энел". Губернатор выразил заинтересованность в адаптации на ставропольской земле итальянских технологий в сфере медицины и АПК, предложил рассмотреть возможность партнерства в развитии выращивания и переработки сои на Ставрополье. "Эти и другие направления станут темой совместной проработки", - говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.