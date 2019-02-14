Фонд социального развития "Инносоциум" создадут на платформе Росконгресса

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия социальному развитию "Инносоциум" планируется создать на базе социальной платформы Росконгресса "НКО ЛАБ", сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Прошел только год, когда мы на площадке Росконгресса презентовали социальную площадку ["НКО ЛАБ"], которая в течение года работы зарекомендовала себя достаточно успешно... Мне кажется, что объявление сегодня такой инициативы, как формирование фонда "Инносоциум", придаст этой работе новые возможности, новый потенциал", - сказала Голикова.

По ее мнению, решение о создании фонда свидетельствует о том, что социальная тематика прочно закрепилась среди актуальных и будет объединять все большее участников и партнеров.

Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев добавил, что перед фондом стоят амбициозные задачи по поддержке ключевых направлений социального развития в стране. "Все деловые, информационные, коммуникационные возможности как и ранее, будут в распоряжении платформы", - заявил Стуглев.

Платформа "НКО ЛАБ" - коммуникационное пространство для дискуссий и презентации успешных социальных проектов с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса. Целью платформы является продвижение социально значимых проектов и содействие выстраиванию диалога между государством, бизнесом, обществом, представителями некоммерческого сектора и медиа.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.