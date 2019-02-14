Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о наказании для главарей ОПГ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ об ужесточении наказания для главарей организованных преступных группировок, заявил в четверг журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Инициатива президента будет рассмотрена нами в приоритетном порядке. Законопроект направлен в профильный комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы - в понедельник, 18 февраля", - сказал он.

Как отметил спикер, президент "предложил усилить наказание для участников ОПГ и тех, кто создает преступные сообщества и планирует их деятельность, самые тяжкие преступления - убийства, грабежи, разбой". "Законопроект ужесточает наказание за участие в ОПГ, а также устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии как самостоятельный состав", - подчеркнул председатель Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Одновременно предусматриваются поправки в статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"), согласно которым "создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей".