В Пермском крае во всех лечебно-профилактических учреждениях появился интернет

ПЕРМЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет появился почти в 850 больницах и поликлиниках Пермского края, за последние два года в более чем 300 лечебно-профилактических пунктах. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр информационного развития и связи края Игорь Никитин.

"Все работы по подключению были завершены в конце 2018 года, мы в полной мере выполнили поручение президента РФ. Подключение интернета позволит использовать единую медицинскую информационно-аналитическую систему для того, чтобы врачи могли одновременно обслуживать пациентов и собирать учетную информацию", - сказал Никитин.

Новые технологии позволят врачам вести карты пациентов, выписывать льготные рецепты в электронном виде, консультировать по видеосвязи. Систему электронного документооборота и возможности телемедицины оценили и врачи, и пациенты, особенно в удаленных от центра территориях. По словам жительницы поселка Дивья Пермского края Олеси Морозовой, раньше она вместе с дочерью ездила на консультацию к нефрологу в районный центр, а теперь получила рекомендации по лечению ребенка в кабинете у терапевта по скайпу.

Лечебные учреждения подключили по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/с. В 15 отдаленных и труднодоступных поселениях связисты использовали спутниковую технологию для организации доступа в интернет, все эти населенные пункты были подключены в 2018 году. Об этом при сдаче проекта в четверг рассказал директор пермского филиала ПАО "Ростелеком" Роман Сандалов.

"Основная технология, которую мы применили на территории Пермского края - это волоконно-оптические линии связи, они позволяют разгонять скорость до 100 мб/с. В 2017 по оптико-волокну мы подключили 234 лечебно-профилактических учреждения, в 2018 - 70. В очень труднодоступных населенных пунктах, там, где стоимость стройки оптических линий чрезмерна высока использовали спутниковое решение", - рассказал Сандалов.

По информации министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, Пермский край затратил на подключение к интернету лечебно-профилактических учреждений несколько десятков миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Ранее ТАСС сообщал, что правительство РФ выделило 5,5 млрд рублей на подключение всех больниц и поликлиник страны к высокоскоростному интернету к концу 2018 года.