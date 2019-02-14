Архангельская область рассмотрит возможность покупки московской технологии упаковки ТКО

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Архангельская область рассмотрит вопрос приобретения для региона технологии упаковки твердых коммунальных отходов, которую планирует использовать московский инвестор в экотехнопарке "Шиес", который предполагается создать в Ленском районе на юге региона. Об этом сообщил губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее власти региона сообщили о планах строительства экотехнопарка в районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

"Мы будем очень рады, если в рамках сотрудничества с московским инвестором мы сможем получить доступ к такой технологии, это процесс переговоров, пока говорить преждевременно", - сказал Орлов.

Он отметил, что пока не предполагается включение экотехнопарка "Шиес" в территориальную схему обращения с ТКО. "Шиес" предполагает упакованное, хорошо обезвреженное хранение ТКО. Те отходы, которые будут образовываться в Архангельской области, предполагается захоранивать традиционным образом на соответствующих площадках. "Мы пока не знаем, что представит инвестор "Шиеса", пока ни морфология ТКО, ни структура и порядок упаковки [не определены], есть только предварительные выкладки", - уточнил губернатор.

"Шиес"

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.

Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся с 2018 года до февраля 2020 года. В Архангельской области прошел ряд митингов, в ходе которых жители региона потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступили против строительства объекта.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.