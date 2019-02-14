МИД РФ подтвердил смерть своего сотрудника Олега Кривова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. МИД РФ официально подтвердил факт смерти своего сотрудника, старшего советника Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олега Кривова. Об этом говорится в некрологе, размещенном в четверг на сайте дипведомства.

"Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 14 февраля 2019 года скоропостижно скончался старший советник Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Николаевич Кривов", - говорится в сообщении.

Кривов родился 10 декабря 1954 года в городе Калинин, свою трудовую деятельность в дипведомстве начал с должности атташе генконсульства СССР/России в Калькутте. "В центральном аппарате работал в Департаменте общеевропейского сотрудничества, Департаменте по вопросам безопасности и разоружения, Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", - отметили в министерстве. Дипломат с 2000 по 2005 год занимал должность советника постоянного представительства РФ при ОБСЕ.

В МИД выразили глубокие соболезнования семье дипломата. "Олега Кривова отличали высокий профессионализм, преданность порученному делу и исключительная ответственность. Ушел из жизни добрый и отзывчивый человек, надежный товарищ, опытный дипломат", - подчеркнули в ведомстве.