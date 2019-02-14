Эксперты: реконструкция набережной Вологды и укрепление берегов реки жизненно необходимо

ВОЛОГДА, 14 февраля. Работы по реконструкции набережной реки Вологды в столице Вологодской области, по укреплению ее берегов будут продолжены, что позволит остановить разрушение берегов, дорог и зданий, расположенных вдоль берегов. Такое мнение высказали, большинство участников прошедшего в четверг заседания Общественного совета Вологды.

Проект вызвал особый общественный резонанс после упоминания в ходе встречи во вторник в Казани президента России Владимира Путина с представителями общественности, где архитектор Надежда Снигирева выразила озабоченность проводимой в Вологде реконструкцией, где "река заливается в бетон, деревья спиливаются".

"Проводимое сейчас берегоукрепление жизненно необходимо, чтобы не было размыва берегов, разрушения дорог и зданий, иначе дороги и фундаменты "растают". Посмотрите на госпиталь и другие объекты - окна врастают в землю. Это от того, что река "гуляет" в половодье", - высказал свое мнение член Общественного совета, гендиректор компании "Вологдастройзаказчик" Юрий Мелочников.

В заседании дистанционно участвовала и архитектор Надежда Снигирева, которая задала экспертам вопросы - как нынешний проект берегоукрепления защитит город от подтопления в половодье, если высота берегов останется на прежней отметке, и почему не выбрана более щадящая схема с габионными конструкциями - наполненными камнями колоннами. Как ответили эксперты, проект реконструкции набережной следует рассматривать в комплексе, а не отдельный этап берегоукрепления: сначала были проведены работы по углублению дна реки, сейчас проводится укрепление ее берегов, затем планируется благоустройство, а в дальнейшем - ремонт и реконструкция фасадов всех зданий, расположенных вдоль набережной, с заменой фундаментов, с организацией подсветки в исторической части города.

"Габионы - это проволочная сетка, набитая камнями, ледоход эту сетку разорвет. Пройдитесь по набережной - деревья висят, уже корни подмыты, в дальнейшем могут упасть и здания", - аргументировал представитель ООО "ПИИ "Севзапдорпроект" Александр Завгородний. Как проинформировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский, проект укрепления берега длиной около 2,8 тыс. км оценивается в 267 млн рублей и финансируется из федерального и областного бюджетов. Размер предотвращенного ущерба в результате этой работы оценивается почти в 450 млн рублей.

Проект получил положительное заключение госэкспертизы. На данный момент идет подготовка ко второму этапу реконструкции - благоустройству набережной. В ноябре прошлого года объявлен конкурс проектов по благоустройству, поступило четыре заявки. Общественный совет принял решение продлить конкурс, провести его более масштабно и вынести представленные проекты на широкое обсуждение вологжан.