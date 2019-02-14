Додон: компетентные органы Молдавии не докладывали о попытках спасти из плена пилотов

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за три года, в течение которых молдавские пилоты Лионел Буруянэ и Михай Крихан были в плену в Афганистане, компетентные органы ни разу не докладывали ему о попытках их спасти.

"Я вчера официально запросил информацию у Службы информационной безопасности, правительства, прокуратуры. Если они сейчас говорят, что занимались этой темой, то почему не сообщили об этом президенту, который является верховным главнокомандующим?" - сказал Додон в четверг в эфире молдавского телеканала "НТВ Молдова".

Президент сообщил, что в конце ноября 2018 года к нему обратился Союз офицеров Молдавии и попросил помочь в освобождении пилотов, после чего он направил официальное письмо российским партнерам - сопредседателю "Деловой России" Игорю Чайке. "Очевидно, что без серьезного вмешательства компетентных органов ничего бы не получилось. Насколько я знаю, родственники спасенных уже должны были отправиться в Москву, пилоты свободны, если они хотят остаться в Москве или отправиться в санаторий, им окажут поддержку", - отметил Додон.

Правительство Молдавии считает, что история освобождения пилотов может быть использована Додоном в парламентской избирательной кампании, которая проходит в стране. Оно потребовало незамедлительно передать граждан республики представителям правительства для возвращения на родину. Однако пилоты, которые проходят курс реабилитации в Москве, передали благодарность руководству РФ и президенту Молдавии.

Вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане по контракту с правительством США, был обстрелян 24 ноября 2015 года над контролируемой талибами провинцией Фарьяб. На борту машины находился 21 человек: 18 пассажиров и три члена экипажа - молдавские граждане Олег Гроза, Лионел Буруянэ и Михай Крихан. Афганские спецслужбы, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела четырех погибших, среди которых был Гроза. Остальные были взяты в плен боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые требовали за заложников выкуп.