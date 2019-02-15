ВОЗ сформировала экспертный комитет для оценки последствий изменения генов человека

ЖЕНЕВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о созыве 18-19 марта в Женеве экспертного комитета по разработке глобальных стандартов в сфере надзора за исследованиями по редактированию генов человека. Она опубликовала на своем сайте его персональный состав: комитет состоит из 18 экспертов, включая двух сопредседателей - это бывший судья Конституционного суда ЮАР Эдвин Кэмерон и американский специалист в области здравоохранения Маргарет Хамбург.

Независимые эксперты

"Комитет будет рассматривать научные, этические, социальные и юридические вызовы, связанные с редактированием генов человека", - указывает ВОЗ. Подчеркивается, что этот орган будет давать рекомендации о "надлежащем управлении механизмами" в этой сфере. Комитет соберется на свое первое заседание в Женеве 18-19 марта, чтобы "рассмотреть нынешнюю ситуацию, обсудить и согласовать рабочий план на предстоящие 12-18 месяцев".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в начале декабря прошлого года, что организация обратится к экспертам и будет тесно взаимодействовать с государствами для прояснения "всех вопросов", касающихся новой генной технологии. Члены комитета, пояснила ВОЗ, будут выполнять свои обязанности не как представители государств, а в личном, независимом качестве. Они представляют различные сферы деятельности, обладают большим опытом. При отборе кандидатов организация постаралась избежать "потенциального конфликта интересов": иными словами, члены нового органа не должны вызывать ни у кого сомнений как подлинно объективные в своих суждениях специалисты.

Эксперты изучат имеющуюся на настоящий момент научную литературу о состоянии исследований и их применении, а также об общественных подходах к различным применениям этой технологии. Они представят затем ВОЗ свои рекомендации об "управленческих механизмах как на национальном, так и глобальном уровне". При этом "сердцевиной работы станет понимание того, как продвигать транспарентность и вызывающие доверие практики, а также как обеспечить надлежащую оценку риска и пользы до того, как будет выдано какое-либо разрешение [на редактирование генов человека]".

Эксперимент китайского ученого

В конце ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Цель эксперимента - создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец, для этого ученый пытался "отключить" у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились абсолютно здоровыми.

Опыты Хэ Цзянькуя, вызвавшие широкий резонанс и острую критику, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование. Как сообщило в январе агентство "Синьхуа", медицинские следственные органы Китая возложили всю ответственность за нашумевший эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя.

В ВОЗ подчеркивают, что "недавнее применение инструментов, таких как CRISPR-Сas9, по редактированию человеческого генома высветило необходимость разработки стандартов в этой области".