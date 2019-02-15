В Северной Осетии планируют организовать раздельный сбор мусора

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены ввести в регионе раздельный сбор мусора, сообщил ТАСС в пятницу глава региона Вячеслав Битаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"У нас рассматриваются сортировочные пункты, по всей республике мусор будет сортироваться. Организуется раздельный сбор мусора, потом сортировка, и потом уже остатки после сортировки неликвидных отходов будут хоронить", - сказал Битаров, не уточнив подробностей проекта.

Он отметил, что власти не рассматривают вариант создания мусоросжигательных заводов.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Новая система работает в 69 российских регионах.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.