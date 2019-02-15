Ростовский облсуд 6 марта рассмотрит жалобу по делу сопредседателя "Другой России" Аверина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Суд второй инстанции Ростовского областного суда рассмотрит апелляцию на приговор райсуда сопредседателю "Другой России" Александру Аверину в начале марта. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель суда Дина Боброва.

"Заседание суда по апелляции по делу Аверина назначено на 6 марта",- сказала собеседница агентства. Она отметила, что приговором райсуда недовольны как адвокаты осужденного, так и представители прокуратуры.

В начале декабря прошлого года Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области признал сопредседателя незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Аверина виновным в покушении на контрабанду оружия и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Аверин был задержан 7 апреля 2018 года на КПП "Матвеев-Курган" в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.