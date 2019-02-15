Депутат Петербурга попросил прокуратуру проверить Русский музей после протечек кровли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев попросил прокуратуру провести проверку деятельности руководства Русского музея в связи с затоплением части фондов живописи после протечки кровли здания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе парламентской фракции.

"Лидер фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил обращение в адрес прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко с требованием провести проверку по факту протечки кровли в Михайловском дворце, в результате чего наносится ущерб экспонатам Государственного Русского музея. Поводом для письма стали сообщения СМИ о протечках кровли Михайловского дворца, в результате которых водой залило фонды отдела древнерусского искусства и живописи XVIII - первой половины XIX вв. и фонды живописи второй половины XIX века - начала XXI века", - говорится в сообщении.

Депутат просит проверить деятельность руководства музея, приведшую к ветшанию Михайловского дворца и Корпуса Бенуа и возникновению опасности утраты ценных экспонатов ГРМ, а при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Ранее пресс-служба Русского музея сообщила, что из-за таяния снега произошли протечки в помещениях верхних этажей главного музейного здания - Михайловского дворца, где размещены фонды живописи XVIII-XXI веков и древнерусского искусства. По словам представителей музея, в зоне риска оказались несколько экспонатов, в том числе портрет Александра II (1862) работы Ф. М. Рейхерта и четырехчастная икона "Чудеса Богородицы Тихвинской" XVII века.

В музее отметили, что с проблемой протекающей крыши сталкиваются уже не первый год, ранее происходили протечки в дирекции, в нескольких помещениях фондохранилища и в экспозиционных залах. Дирекция Государственного Русского музея планирует к 2020 году подготовить проектно-сметную документацию ремонта кровли Михайловского дворца.

Зимние проблемы в Петербурге

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой. Минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в первые дни февраля также шел сильный снег, затем наступила оттепель. Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях по поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, а также жаловались на протекающие крыши.

Во вторник стало известно, что от тающего снега также протекла крыша исторического здания Российской национальной (ранее публичной) библиотеки в центре Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы, протечки зафиксированы в Универсальном зале и в Русском книжном фонде, угрозы книжным фондам нет.